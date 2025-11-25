Incentivi al trasporto marittimo, aperto il bando Sea Modal Shift

ROMA (ITALPRESS) – Sono aperti i termini per richiedere gli incentivi del programma Sea Modal Shift, l’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata al trasporto combinato strada-mare. Il programma punta a rendere la logistica delle merci più sostenibile, favorendo il ricorso ai collegamenti marittimi a corto raggio. L’obiettivo è duplice: da un lato alleggerire il traffico sulla rete stradale, dall’altro ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci. Le imprese interessate possono presentare domanda per la terza annualità del programma, quella relativa al periodo 2025-2026. Per l’invio delle istanze c’è tempo fino al 17 dicembre alle 12. I contributi copriranno i servizi di trasporto marittimo che verranno effettuati nell’arco di un anno, dal 6 dicembre 2025 al 5 dicembre 2026. La procedura è completamente digitale: le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata.

