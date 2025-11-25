Ultime News

25 Nov 2025 Il presidente Mariani alla 38ª
Assemblea delle Province Italiane
25 Nov 2025 Morte in carcere, Cgil:
carichi di lavoro estenuanti
25 Nov 2025 Disservizi sulla Cremona-Treviglio,
Piloni interroga: "Quali cause?"
25 Nov 2025 Fiere Zootecniche Internazionali,
in città arriva Cremona Farm Square
25 Nov 2025 Centro Sportivo S. Felice: procedura
per individuare soggetti affidatari
Video Pillole

Mattarella “Le province sono parte integrante della vita democratica”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Province sono un’istituzione avvertita dai cittadini, che la ritengono un punto di riferimento e un elemento qualificante di identità: il sistema delle autonomie voluto dalla Repubblica è basato sul principio della leale collaborazione e il rinnovato Titolo V della Costituzione ha voluto collocare, come pietra angolare della Repubblica con pari dignità, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; l’articolo 5 inoltre afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di apertura della 38° Assemblea nazionale dell’Upi a Lecce

ads/mca2
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...