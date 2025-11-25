Video Pillole
Tg Economia – 25/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Metalmeccanici, c’è l’accordo sul rinnovo del contratto
– Incentivi al trasporto marittimo, aperto il bando Sea Modal Shift
– Il Centro Italia tra radici e innovazione al Forum dei Territori di UniCredit
– Le quotazioni dell’oro continuano a salire
abr/gtr
