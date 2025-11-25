Tg News – 25/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Media Usa: “Kiev ha accettato accordo concordato”

– Pandoro gate, Procura chiede 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni

– Famiglia nel bosco, Sindaco offre casa gratuita in paese

– Istat, nel 2024 un femminicidio ogni tre giorni in Italia

– Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda

– Manovra, la Commissione Ue promuove il piano dell’Italia

– Corte Ue: “Il matrimonio contratto in altri Paesi Ue va riconosciuto”

– Mattarella “Le province sono parte integrante della vita democratica”

– Previsioni 3B Meteo 26 Novembre

azn

