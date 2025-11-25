Ultime News

25 Nov 2025 Chat e incontri sadomaso con 14enne
"Ho scoperto solo dopo la sua età"
25 Nov 2025 Incidente in A21: un ferito
Traffico rallentato verso Pc
25 Nov 2025 Coldiretti Donne: incontro
dedicato alle imprenditrici agricole
25 Nov 2025 Pd: "Troppi suicidi in carcere,
serve piano straordinario"
25 Nov 2025 Pestata davanti ai figli e chiusa
in casa: cinque anni all'ex marito
Tg News – 25/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Media Usa: “Kiev ha accettato accordo concordato”
– Pandoro gate, Procura chiede 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni
– Famiglia nel bosco, Sindaco offre casa gratuita in paese
– Istat, nel 2024 un femminicidio ogni tre giorni in Italia
– Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda
– Manovra, la Commissione Ue promuove il piano dell’Italia
– Corte Ue: “Il matrimonio contratto in altri Paesi Ue va riconosciuto”
– Mattarella “Le province sono parte integrante della vita democratica”
– Previsioni 3B Meteo 26 Novembre
