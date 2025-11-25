Video Pillole
Tg News – 25/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Media Usa: “Kiev ha accettato accordo concordato”
– Pandoro gate, Procura chiede 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni
– Famiglia nel bosco, Sindaco offre casa gratuita in paese
– Istat, nel 2024 un femminicidio ogni tre giorni in Italia
– Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda
– Manovra, la Commissione Ue promuove il piano dell’Italia
– Corte Ue: “Il matrimonio contratto in altri Paesi Ue va riconosciuto”
– Mattarella “Le province sono parte integrante della vita democratica”
– Previsioni 3B Meteo 26 Novembre
