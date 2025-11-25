Ultime News

25 Nov 2025 Chat e incontri sadomaso con 14enne
"Ho scoperto solo dopo la sua età"
25 Nov 2025 Incidente in A21: un ferito
Traffico rallentato verso Pc
25 Nov 2025 Coldiretti Donne: incontro
dedicato alle imprenditrici agricole
25 Nov 2025 Pd: "Troppi suicidi in carcere,
serve piano straordinario"
25 Nov 2025 Pestata davanti ai figli e chiusa
in casa: cinque anni all'ex marito
Tg Sport – 25/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Como passeggia a Torino, pari tra Pisa e Sassuolo
– Serie A, l’equilibrio che rende il campionato bellissimo
– Messina si dimette a Milano, ma resterà in società
– Mondiale F1, un finale che promette grande spettacolo
– World Boxing Congress, Golovkin nuovo presidente: ok a nuove regole
