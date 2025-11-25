Video Pillole
Tg Sport – 25/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Como passeggia a Torino, pari tra Pisa e Sassuolo
– Serie A, l’equilibrio che rende il campionato bellissimo
– Messina si dimette a Milano, ma resterà in società
– Mondiale F1, un finale che promette grande spettacolo
– World Boxing Congress, Golovkin nuovo presidente: ok a nuove regole

