Tomarchio, Natale 2025 all’insegna di innovazione e inclusività

CATANIA (ITALPRESS) – Per il Natale 2025 Tomarchio celebra la sua tradizione con due novità. La prima riguarda una cultivar brevettata di uva siciliana senza semi, coltivata alle pendici dell’Etna, essiccata naturalmente al sole e utilizzata per il panettone classico e per il mandorlato. La seconda segna un cambiamento strutturale: tutti i prodotti natalizi – e gran parte della produzione dell’azienda catanese – sono ora completamente senza lattosio.

sat/gtr

(video in collaborazione con Tomarchio)