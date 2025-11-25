Video Pillole
Tor Vergata, Levialdi Ghiron “Collaborazione con Inps conferma forza Università”
ROMA (ITALPRESS) – “Questa giornata conferma la forza delle università quando collaborano con istituzioni centrali come l’INPS. Offriamo agli studenti strumenti conoscitivi indispensabili per orientarsi con lucidità nel mondo del lavoro che li attende”. Lo ha detto il rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Nathan Levialdi Ghiron, a margine dell’apertura del ciclo di incontri per la nuova roadmap dell’Inps dedicata all’educazione previdenziale dei giovani nelle Università.
(Fonte video: ufficio stampa Inps)
