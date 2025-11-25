Ultime News

Trenitalia, Cuzzilla “Con Disney iniziativa consolidata, più vicini a famiglie”

ROMA (ITALPRESS) – “È un’iniziativa che ormai è consolidata da anni con la Disney, il nostro lavoro con le famiglie e con i bambini diventa sempre più importante: all’interno dei nostri treni stiamo dedicando degli spazi ai bambini e, ascoltando anche i consigli delle famiglie, stiamo sempre attrezzando i nostri treni in maniera che siano più confortevoli per loro e per bambini delle varie età”.
Così Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, a margine della presentazione dell’Intercity di Trenitalia dedicato al film Disney “Zootropolis 2”, da domani al cinema.

