Ultime News

26 Nov 2025 Gli aerofoni a sacco nel Sud
Italia, incontro a Musicologia
26 Nov 2025 "I concerti della Stauffer",
rassegna al via il 13 dicembre
26 Nov 2025 Rapporto su collocamento mirato,
presentazione il 3 dicembre
26 Nov 2025 La maglia Cremo 83/84 rivive
con una replica edizione limitata
26 Nov 2025 Luigi Garlando a Cremona: il suo
ultimo libro a Palazzo Affaitati
Video Pillole

Al San Raffaele di Milano radioterapia avanzata per curare tumori e metastasi

MILANO (ITALPRESS) – L’Unità di Radioterapia del San Raffaele di Milano tratta tumori in tutti i distretti corporei, inclusi encefalo, testa-collo, polmone, mammella, pancreas, fegato, apparato gastrointestinale, apparato urologico, ginecologico ed ematologico. La radioterapia è utilizzata con successo anche in pazienti non operabili o non candidabili a chemioterapia, grazie alla sua natura non invasiva e all’alta efficacia terapeutica.
f28/mgg/red

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...