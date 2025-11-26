Ultime News

Gli aerofoni a sacco nel Sud
Italia, incontro a Musicologia
"I concerti della Stauffer",
rassegna al via il 13 dicembre
Rapporto su collocamento mirato,
presentazione il 3 dicembre
La maglia Cremo 83/84 rivive
con una replica edizione limitata
Luigi Garlando a Cremona: il suo
ultimo libro a Palazzo Affaitati
Corecom Sicilia, arriva l'”abbecedario” digitale

PALERMO (ITALPRESS) – Il Corecom Sicilia sul fronte della media education lancia un progetto che mira a colmare il divario crescente tra uso quotidiano della tecnologia e reale comprensione degli strumenti digitali. Ugo Piazza, commissario del Comitato, in un’intervista all’Italpress spiega che l’iniziativa nasce da una constatazione precisa: “La tecnologia è ormai uno strumento d’uso quotidiano, istantaneo e continuo, ma la percezione e la conoscenza che abbiamo del processo tecnologico sono inferiori rispetto a dove è arrivata la tecnologia stessa”.
Da qui la scelta di realizzare un “abbecedario” della media education, un vademecum costruito con un linguaggio semplice, quasi controcorrente.

