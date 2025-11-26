Difesa, Gori “Favorevoli a convergenza tra investimenti Stati membri Ue”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo votato convintamente a favore di Edip, programma europeo per l’industria della difesa, perché pensiamo che sia un primo passo che va nella direzione auspicata di promuovere la convergenza tra gli investimenti degli Stati membri in materia di difesa”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Giorgio Gori, a seguito del voto dell’Eurocamera, nel corso della sessione plenaria a Strasburgo, che ha visto gli eurodeputati approvare il primo programma per l’industria europea della difesa. “Il rischio nel momento in cui l’Europa decide di dotarsi di un sistema di difesa è che ogni paese vada per conto suo, replicando una frammentazione che già in passato è stata un problema. Edip va invece nella direzione giusta perché richiede come elemento di condizionalità sui progetti che vi sia la partecipazione di almeno tre Stati membri”, ha sottolineato Gori.

xf4/sat/mca2