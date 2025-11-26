Fnomceo, a Roma una due giorni sulla scienza medica al servizio dell’umanità

ROMA (ITALPRESS) – Dalla malattia di Alzheimer all’antibiotico-resistenza, fino alle nuove terapie per le malattie genetiche ereditarie. Di questo e molto altro si discuterà a Roma, a Villa Pamphilj, giovedì 27 e venerdì 28 novembre, al convegno “La scienza medica al servizio dell’umanità”, organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).

