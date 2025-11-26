La cultura musicale popolare italiana e, in particolare, la ricca tradizione degli strumenti a fiato saranno al centro del secondo incontro della XII rassegna Dal locale al globale che avrà luogo il 4 dicembre alle 10.30 presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia (sede di Cremona, Corso Garibaldi 178). Ospite dell’incontro è il professor Nicola Scaldaferri per una lezione-concerto interamente dedicata alle zampogne, strumento emblematico della cultura musicale del centro-sud Italia.

Nicola Scaldaferri è una figura di spicco nel panorama degli studi etnomusicologici internazionali. Attualmente ricopre la carica di professore associato di Etnomusicologia e Antropologia della musica presso l’Università Statale di Milano ed è Direttore Scientifico del Leav – Laboratorio di Etnomusicologia e Antropologia Visuale (leavlab.com) della stessa università.

Nato nella comunità Arbëreshe (italo-albanese) di S. Costantino Albanese, Scaldaferri ha un background di studi interdisciplinare, avendo completato la sua formazione in Composizione al Conservatorio di Parma e conseguito la laurea e il dottorato in Musicologia all’Università di Bologna. Questa doppia competenza, accademica e performativa lo rende un interprete e un ricercatore unico.

I suoi vasti terreni di ricerca spaziano dalla musica tradizionale strumentale e vocale in Italia (con un focus sulle comunità Arbëreshe) ai repertori epici in Albania, dalla musica strumentale dell’Africa occidentale (Ghana e Burkina Faso) alle musiche elettroniche europee del XXI secolo.

Il suo approccio metodologico combina l’etnomusicologia visiva con il principio della bimusicalità teorizzato da Mantle Hood. Quest’ultimo richiede una profonda e pratica padronanza musicale dei repertori studiati. Grazie alle competenze acquisite nella sua esperienza come ricercatore e musicista, il professor Scaldaferri è un raffinato esecutore dei repertori di zampogne, aspetto che arricchirà in modo significativo l’incontro.

Durante la lezione-concerto, infatti, il professor Scaldaferri offrirà una panoramica e una dimostrazione pratica su due tipologie distinte di strumenti appartenenti alla famiglia delle zampogne italiane.

Il primo strumento analizzato è la zampogna a chiave. Caratterizzata dalla presenza di due chanters (o canne melodiche) e due bordoni (o canne di accompagnamento fisso), questa zampogna presenta dimensioni variabili, misurate in palmi. È la tipologia più diffusa in Italia, con esemplari che vanno dalle regioni centrali fino alla Sicilia, dove si trovano strumenti di grandi dimensioni come le imponenti zampogne di 6 palmi di Monreale.

Il secondo strumento è la surdulina, considerata la più piccola delle zampogne italiane. La sua presenza è circoscritta ad alcune aree della Basilicata e della Calabria. La surdulina ha suscitato grande interesse tra i ricercatori, in particolare Febo Guizzi e Roberto Leydi, che nei loro studi hanno messo in luce le sue peculiarità morfologiche e le caratteristiche distintive dei suoi repertori musicali.

L’incontro illustrerà in dettaglio le caratteristiche morfologiche dei due strumenti, ne esplorerà i repertori musicali e ne ripercorrerà le principali occasioni d’uso, che spaziano dai contesti religiosi (come processioni e pellegrinaggi) alle vivaci feste da ballo. La presentazione sarà arricchita non solo dalle esecuzioni di brani dal vivo da parte del professor Scaldaferri, ma anche dall’ausilio di materiali audiovisivi che contestualizzeranno ulteriormente la pratica e il significato di questi strumenti nella cultura popolare.

L’appuntamento è imperdibile per studenti, musicologi, antropologi e per chiunque voglia approfondire la conoscenza di uno degli strumenti più emblematici della tradizione musicale italiana. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per chi non potesse assistere in presenza, la lezione-concerto sarà trasmessa in diretta YouTube sul Canale del Dipartimento: @dipartimentodimusicologiae8772. La registrazione rimarrà consultabile nella playlist relativa alla XII edizione della rassegna. Per ulteriori informazioni, scrivete a dallocalealglobale@gmail.com.

