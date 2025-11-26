Una stagione storica per una maglia unica. U.S. Cremonese, in collaborazione con il brand di abbigliamento internazionale COPA, lancia la Maglia Replica limited edition della stagione 1983-84. Un’annata memorabile che vide il ritorno dei grigiorossi in Serie A al termine di un’attesa durata 54 anni grazie al terzo posto in classifica che gli uomini di Emiliano Mondonico (agli esordi da allenatore) conquistarono grazie ad un’esaltante cavalcata che fece esplodere di gioia il pubblico cremonese.

Trascinatore di quella memorabile formazione è il giovane Gianluca Vialli, miglior marcatore dei suoi con 10 reti segnate in 37 gare, ma sono tanti i nomi di quella rosa ad essere rimasti nel cuore dei tifosi grigiorossi, da Giulio Drago a Marco Nicoletti passando per Walter Viganò, Claudio Bencina e Mario Montorfano. Un gruppo leggendario che nel 3-3 del 3 giugno 1984 scrisse la storia della Cremonese riportando matematicamente i meravigliosi e unici colori grigiorossi nel massimo campionato italiano.

La maglia replica 1983-84 limited edition è già in vendita su tutti i canali ufficiali U.S. Cremonese: il punto vendita di Via Solferino 36, aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica, e lo store online grigiorosso.

© Riproduzione riservata