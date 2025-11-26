Ultime News

26 Nov 2025 Gli aerofoni a sacco nel Sud
Italia, incontro a Musicologia
26 Nov 2025 "I concerti della Stauffer",
rassegna al via il 13 dicembre
26 Nov 2025 Rapporto su collocamento mirato,
presentazione il 3 dicembre
26 Nov 2025 La maglia Cremo 83/84 rivive
con una replica edizione limitata
26 Nov 2025 Luigi Garlando a Cremona: il suo
ultimo libro a Palazzo Affaitati
Cronaca

La maglia Cremo 83/84 rivive
con una replica edizione limitata

Una stagione storica per una maglia unica. U.S. Cremonese, in collaborazione con il brand di abbigliamento internazionale COPA, lancia la Maglia Replica limited edition della stagione 1983-84. Un’annata memorabile che vide il ritorno dei grigiorossi in Serie A al termine di un’attesa durata 54 anni grazie al terzo posto in classifica che gli uomini di Emiliano Mondonico (agli esordi da allenatore) conquistarono grazie ad un’esaltante cavalcata che fece esplodere di gioia il pubblico cremonese.

Trascinatore di quella memorabile formazione è il giovane Gianluca Vialli, miglior marcatore dei suoi con 10 reti segnate in 37 gare, ma sono tanti i nomi di quella rosa ad essere rimasti nel cuore dei tifosi grigiorossi, da Giulio Drago Marco Nicoletti passando per Walter ViganòClaudio Bencina Mario Montorfano. Un gruppo leggendario che nel 3-3 del 3 giugno 1984 scrisse la storia della Cremonese riportando matematicamente i meravigliosi e unici colori grigiorossi nel massimo campionato italiano.

La maglia replica 1983-84 limited edition è già in vendita su tutti i canali ufficiali U.S. Cremonese: il punto vendita di Via Solferino 36, aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica, e lo store online grigiorosso.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...