Ultime News

26 Nov 2025 Dalla vicina, urla e rumori. Ma
"sotto accusa" finisce la "vittima"
26 Nov 2025 La voce dei bambini di Gaza,
disegni in mostra al Seminario
26 Nov 2025 Milano-Cortina, ingaggiate anche
le imprese di trasporto cremonesi
26 Nov 2025 Venerdì l'open day vaccinale
contro il papilloma virus
26 Nov 2025 Cremona brilla tra le Dop: 15°
posto in Italia per valore generato
Video Pillole

Legge elettorale, Calenda “Siamo per il proporzionale, aiuta l’Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi siamo sempre stati a favore del proporzionale perché riteniamo che questo sistema bipolare stia distruggendo l’Italia. Dopodiché non credo che saremo dirimenti sulla legge elettorale: non so cosa vogliano fare, a un certo punto ce lo spiegheranno bene e decideremo. Però io penso che il proporzionale aiuta l’Italia a non avere questa estremizzazione del rumore, della violenza dei contenuti, dell’aggressività l’uno con l’altra. Infatti ti consente di andare da solo e poi fare gli accordi, però vediamo se sarà così”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell’inaugurazione di una sede del partito a Milano in merito al dibattito sulle modifiche alla legge elettorale.

xh7/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...