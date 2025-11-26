La Polizia di Stato di Cremona, proprio il 25 novembre 2025, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha arrestato un uomo italiano, maggiorenne e residente in città, con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della propria compagna.

Grazie alla chiamata al 112, effettuata da un utente che sentiva le grida e le richieste di aiuto da parte della donna, la Volante è riuscita ad arrivare in pochissimi minuti nell’indirizzo indicato: lì, nel cortile condominiale, la vittima è stata trovata in lacrime con evidenti segni di lesioni sul volto.

Subito gli Agenti hanno raggiunto l’appartamento della coppia, ancora in disordine dopo l’accaduto, e hanno trovato l’uomo sulla porta ad attenderli con ostilità, mentre continuava a inveire contro la donna e contro gli stessi operatori.

Quindi, mentre la donna è stata subito affidata al personale del 118 per le cure del caso, l’uomo, già gravato da numerosi precedenti, è stato arrestato per i delitti sopra elencati e, una volta redatti gli atti a suo carico, è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida. In fase di attesa di giudizio definitivo sussiste comunque, per l’indagato, la presunzione di innocenza.

