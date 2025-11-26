Ultime News

26 Nov 2025 Cremona allo Specchio su CR1:
analisi e commenti a "La Piazza"
26 Nov 2025 Successo per Pasolini al Filo
Il 28 via ufficiale al Festival
26 Nov 2025 Natalina, la postina delle cascine:
"Ritmo lento e tanta gentilezza"
26 Nov 2025 Fiere Zootecniche, tutto pronto:
atteso il ministro Lollobrigida
26 Nov 2025 Gli aerofoni a sacco nel Sud
Italia, incontro a Musicologia
Cronaca

Natalina, la postina delle cascine:
"Ritmo lento e tanta gentilezza"

Il servizio di Eleonora Busi

Si chiama Natalina, ha 33 anni e da quasi quattro lavora come portalettere nei comuni di Pizzighettone, Crotta D’Adda, Ripalta Arpina e Montodine.

Già ribattezzata “la postina delle cascine”, ogni giorno parte da Roccafranca, nel bresciano, suo comune di residenza, e raggiunge Soresina. Da lì insieme ad altri dodici colleghi inizia un viaggio quotidiano alla consegna di pacchi e lettere in 23 comuni della Provincia di Cremona.

Lei in particolare si occupa di raggiungere cascinali immersi nella campagna, spesso senza numero civico o una via ben definita.

Dopo la laurea in Scienze Motorie e un passato nell’atletica ad alti livelli, Natalina aveva scelto questo lavoro per conciliarlo con lo sport. Oggi però è sicura di aver intrapreso la professione più bella del mondo.

Dove il ritmo è più lento, come nelle cascine, c’è spazio anche per la gentilezza, e se il meteo non è clemente, lo sono le persone. Parola di Natalina.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...