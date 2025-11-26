Si chiama Natalina, ha 33 anni e da quasi quattro lavora come portalettere nei comuni di Pizzighettone, Crotta D’Adda, Ripalta Arpina e Montodine.

Già ribattezzata “la postina delle cascine”, ogni giorno parte da Roccafranca, nel bresciano, suo comune di residenza, e raggiunge Soresina. Da lì insieme ad altri dodici colleghi inizia un viaggio quotidiano alla consegna di pacchi e lettere in 23 comuni della Provincia di Cremona.

Lei in particolare si occupa di raggiungere cascinali immersi nella campagna, spesso senza numero civico o una via ben definita.

Dopo la laurea in Scienze Motorie e un passato nell’atletica ad alti livelli, Natalina aveva scelto questo lavoro per conciliarlo con lo sport. Oggi però è sicura di aver intrapreso la professione più bella del mondo.

Dove il ritmo è più lento, come nelle cascine, c’è spazio anche per la gentilezza, e se il meteo non è clemente, lo sono le persone. Parola di Natalina.

