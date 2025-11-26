Ultime News

26 Nov 2025 Dalla vicina, urla e rumori. Ma
"sotto accusa" finisce la "vittima"
26 Nov 2025 La voce dei bambini di Gaza,
disegni in mostra al Seminario
26 Nov 2025 Milano-Cortina, ingaggiate anche
le imprese di trasporto cremonesi
26 Nov 2025 Venerdì l'open day vaccinale
contro il papilloma virus
26 Nov 2025 Cremona brilla tra le Dop: 15°
posto in Italia per valore generato
Regionali Lombardia, Fontana “La Lega ha le persone migliori per sostituirmi”

MILANO (ITALPRESS) – “Io ho sempre sostenuto che le elezioni regionali sono una cosa diversa rispetto alle elezioni politiche e che quindi bisogna cercare di individuare delle persone che hanno credibilità sul territorio, che sono apprezzate dalla gente. Per individuare queste persone non si deve fare riferimento ai numeri dei voti che i partiti singolarmente prendono ma ad altre valutazioni, altre scelte e poi si può fare un ragionamento. Io ho sempre detto, facendo indispettire qualcuno, che credo che a livello amministrativo la Lega abbia le possibilità, le persone migliori che potrebbero andare a sostituirmi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando delle prossime elezioni regionali in Lombardia, considerato anche il risultato in Veneto, a margine dell’evento al Muro degli Impegni “Io non sto zitta. Rompiamo il silenzio. Uniti contro la violenza sulle donne”. E sulle parole del leader della Lega Matteo Salvini: “Anch’io spero che succeda in Lombardia quello che è successo in Veneto, condivido”, ha sottolineato. xm4/trl/mca3

