È stata dichiarata di interesse storico-artistico dal Ministero della Cultura in occasione dell’asta Millon tenuta a Cremona il 27 settembre 2023, poi acquistata dal Museo Diocesano di Cremona che ora dopo un complesso restauro l’ha esposta nella mostra Il Rinascimento di Boccaccio Boccaccino: è la pregevole opera “San Pietro presenta il donatore Benedetto Fodri insieme a san Paolo e a un santo vescovo (Agostino o Ubaldo)”, unico frammento rinvenuto della pala d’altare di San Pietro al Po e al contempo ultima testimonianza nota del percorso artistico del pittore.

La tavola è stata restaurata da Luciana Manara ed Enrico Perni, che osservandone lo stato di conservazione prima dell’intervento, hanno capito per quale motivo l’opera fosse rimasta soltanto un breve tempo sull’altare della chiesa cremonese: presentava danni da calore riconducibili ad un incendio. All’epoca attuale la tavola è arrivata fortemente rimaneggiata a causa di numerosi lavori avvenuti nel corso del tempo finalizzati al ripristino. Nel laboratorio Manara-Perni quindi è stata restaurata bilanciando fra gli interventi già effettuati e il recupero dell’aspetto originario dell’opera.

