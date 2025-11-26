Ultime News

26 Nov 2025 Dalla vicina, urla e rumori. Ma
"sotto accusa" finisce la "vittima"
26 Nov 2025 La voce dei bambini di Gaza,
disegni in mostra al Seminario
26 Nov 2025 Milano-Cortina, ingaggiate anche
le imprese di trasporto cremonesi
26 Nov 2025 Venerdì l'open day vaccinale
contro il papilloma virus
26 Nov 2025 Cremona brilla tra le Dop: 15°
posto in Italia per valore generato
Tg Sport – 26/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il gelo norvegese non ferma la Juve, vittoria importantissima
– McTominay è il faro di Napoli, Qarabag battuto 2-0
– La Virtus ci prova ma non basta, vince il Fenerbahce in Eurolega
– La Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 inizia il suo viaggio
– Sorteggio mondiale, l’Italia se si qualifica è in quarta fascia
