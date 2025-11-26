Video Pillole
Tg Sport – 26/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il gelo norvegese non ferma la Juve, vittoria importantissima
– McTominay è il faro di Napoli, Qarabag battuto 2-0
– La Virtus ci prova ma non basta, vince il Fenerbahce in Eurolega
– La Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 inizia il suo viaggio
– Sorteggio mondiale, l’Italia se si qualifica è in quarta fascia
