Fiere Zootecniche, tutto pronto:
atteso il ministro Lollobrigida

Il servizio di CR1

Lavori in corso nel plesso fieristico di Cremona per l’allestimento dell’80esima edizione delle Fiere Internazionali Zootecniche.

Allevatori ed espositori stanno disponendo le loro vetrine per i visitatori che, come ogni anno, arriveranno in città da tutto il mondo. Da giovedì a sabato in programma un fitto calendario di eventi per l’appuntamento più importante dedicato al settore agro-zootecnico.

Gli operatori del settore si riuniranno per scambiare esperienze, conoscenze e aggiornamenti sulle ultime tendenze e tecnologie.

In fiera giovedì è atteso il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e la giornata sarà dedicata a Giovani, tecnologia e mercato lattiero-caseario. La seconda giornata vede la partecipazione del Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

I temi sul tavolo saranno sostenibilità, impatto ambientale e il ruolo delle giovani donne in agricoltura. Tanti i convegni con eventi speciali: dalla Targa Beltrami per l’Innovazione (il prestigioso riconoscimento alle imprese che si distinguono per innovazione in macchinari, metodi di lavoro e processi produttivi) alle sempre attesissime Mostre Zootecniche con sfilate delle diverse razze bovine.

Ma ci sarà anche Cremona Farm Square, un fuori salone del latte e della zootecnica che arriverà nel cuore di Cremona. Strade, vetrine e cortili diventeranno un palcoscenico diffuso con l’obiettivo di avvicinare il consumatore alla filiera agro-zootecnica. In Cortile Federico II sarà allestita una stalla didattica che rappresenta le cinque libertà dell’allevamento, a testimonianza dell’impegno per il benessere animale.

