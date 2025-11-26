Lavori in corso nel plesso fieristico di Cremona per l’allestimento dell’80esima edizione delle Fiere Internazionali Zootecniche.

Allevatori ed espositori stanno disponendo le loro vetrine per i visitatori che, come ogni anno, arriveranno in città da tutto il mondo. Da giovedì a sabato in programma un fitto calendario di eventi per l’appuntamento più importante dedicato al settore agro-zootecnico.

Gli operatori del settore si riuniranno per scambiare esperienze, conoscenze e aggiornamenti sulle ultime tendenze e tecnologie.

In fiera giovedì è atteso il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e la giornata sarà dedicata a Giovani, tecnologia e mercato lattiero-caseario. La seconda giornata vede la partecipazione del Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

I temi sul tavolo saranno sostenibilità, impatto ambientale e il ruolo delle giovani donne in agricoltura. Tanti i convegni con eventi speciali: dalla Targa Beltrami per l’Innovazione (il prestigioso riconoscimento alle imprese che si distinguono per innovazione in macchinari, metodi di lavoro e processi produttivi) alle sempre attesissime Mostre Zootecniche con sfilate delle diverse razze bovine.

Ma ci sarà anche Cremona Farm Square, un fuori salone del latte e della zootecnica che arriverà nel cuore di Cremona. Strade, vetrine e cortili diventeranno un palcoscenico diffuso con l’obiettivo di avvicinare il consumatore alla filiera agro-zootecnica. In Cortile Federico II sarà allestita una stalla didattica che rappresenta le cinque libertà dell’allevamento, a testimonianza dell’impegno per il benessere animale.

