Un momento di festa, condivisione e insegnamenti, alla Canottieri Bissolati l’edizione 2025 della “Festa dell’atleta”. Alla presenza di autorità cittadine, come il sindaco Virgilio e l’assessore Zanacchi, ma anche dello sport locale è stato festeggiato l’intero movimento sportivo della Canottieri.

Maurilio Segalini, presidente della Bissolati: “È il dodicesimo anno che presiedo questa manifestazione che vuole dire grazie soprattutto alle persone che sorreggono la Bissolati sia nell’attività sportiva, che nell’attività gestionale, che nell’attività educativa. Siamo 27 allenatori, 11 consiglieri con me, tanti dirigenti per ogni settore, tanti genitori e soprattutto tanti ragazzi, perché i nostri atleti sono quasi 500, ci danno molto e si impegnano molto”.

Quattro i premi speciali assegnati: Atleta cremonese dell’anno alla ciclista Federica Venturelli (assente), Bissolatino dell’anno al paracanoista Gabriele Gerevini. Primo premio speciale a Giacomo Gentili, fresco campione mondiale di canottaggio, mentre il secondo premio speciale a Diego Fedeli. Campione italiano di fondo in acque libere over 30.

Prosegue Segalini: “Il Cremonese dell’anno è Federica Venturelli, ciclista che ha dato tanto lustro alla nostra città. Premiamo come Bissolatino dell’anno Gabriele Gerevini, un ragazzo bravissimo che fa paracanoa olimpica. Diamo un premio speciale a Giacomo Gentili, perché naturalmente con il doppio tesseramento è uno degli atleti che ha sempre portato il nostro nome e il suo nome soprattutto in giro per il mondo.

Diamo anche un premio speciale a Diego Fedeli, che non solo ha partecipato a tante gare in acqua e libere, qualcuna l’ha anche vinta ed è uno dei nostri allenatori, ma che per la prima volta quest’anno farà il corso allenatori qui in Bissolati”.

