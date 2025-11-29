Le Fiere Zootecniche di Cremona si confermano uno dei poli europei più rilevanti per l’innovazione zootecnica e la filiera del latte, rafforzando ulteriormente la loro vocazione internazionale. L’edizione di quest’anno mette infatti in campo un significativo programma di incoming e matchmaking, realizzato in collaborazione con Agenzia ICE, che consolida il ruolo della manifestazione come piattaforma globale per la genetica, le tecnologie di allevamento e la trasformazione agroalimentare.

Con espositori e delegazioni provenienti da Europa, Centro America, Asia Centrale e Medio Oriente, Cremona si presenta come un crocevia di scambi tecnologici e commerciali in un settore che sta vivendo una trasformazione globale guidata da sostenibilità, digitalizzazione e innovazione.

“Siamo fieri anche quest’anno di essere al fianco di CremonaFiere, il nostro contributo è sempre sul fronte dell’internazionalizzazione – ha spiegato Maurizio Forte, Direttore Centrale per i Settori dell’Export di Agenzia ICE – abbiamo selezionato con la fiera dei mercati target in Centro America, in Centro Asia e in Europa, abbiamo invitato 75 operatori dei settori specializzati di genetica, mangimistica, tecnologie e trasformazione – ha aggiunto – l’obiettivo è massimizzare le opportunità di business per i nostri operatori e valorizzare tutta la filiera, che è a monte del prodotto finito”.

“Siamo in una fase cruciale per la zootecnia internazionale e il ruolo di Cremona oggi è più importante che mai – dichiara Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere –. Grazie alla collaborazione con ICE Agenzia possiamo offrire alle imprese italiane un accesso qualificato ai mercati esteri e, allo stesso tempo, portare in Italia buyer e operatori di altissimo livello creando così un ponte strategico verso i nuovi mercati. Le Fiere Zootecniche non sono solo un evento, ma un punto di riferimento globale per chi cerca innovazione, competenza e relazioni commerciali solide, il mondo guarda alle nostre competenze”.

Le Fiere Zootecniche di Cremona, con 80 anni di storia, rafforzano così il loro ruolo di piattaforma di scambio globale, dove l’eccellenza italiana incontra le esigenze dei nuovi mercati.

© Riproduzione riservata