Non solo spegnere incendi. Il mondo dei Vigili del Fuoco è un universo ricco di sfaccettature, tecnologie all’avanguardia e specializzazioni inaspettate. Lo hanno scoperto gli studenti delle classi quarte e quinte della sede centrale e associata dell’Istituto Torriani, che mercoledì 26 novembre hanno partecipato a un incontro di orientamento con i Vigili del Fuoco di Cremona.

Ad accompagnarli in questo viaggio alla scoperta del “Corpo” sono intervenuti Giuseppe Mariconda ed Ettore Galelli, vigili del fuoco e formatori di lunga esperienza. Partendo dalle origini storiche, hanno illustrato i moderni contesti di intervento, passando in rassegna le nuove tecnologie utilizzate quotidianamente e le affascinanti opportunità di specializzazione: dalla sicurezza nautica a quella aerea, dagli interventi in zone impervie a quelli subacquei.

Un focus particolare è stato dedicato alle modalità di accesso alla professione. I formatori hanno spiegato come il volontariato possa essere un primo, importante passo per sperimentare sul campo questo lavoro, e hanno sottolineato l’importanza di una solida preparazione sia culturale che fisica per superare il concorso nazionale. “La formazione non finisce mai”, hanno ricordato, “perché i campi di intervento sono vasti e in costante evoluzione, soggetti a continue innovazioni”.

L’incontro, che rientra nel più ampio progetto di orientamento per il triennio, ha catturato l’attenzione degli studenti. Molti hanno interagito con domande puntuali sulle attività operative e sul percorso di selezione. A testimonianza del vivo interesse suscitato, numerosi ragazzi si sono intrattenuti anche al termine della presentazione per rivolgere ai due Vigili del Fuoco domande più personali e chiedere consigli pratici per prepararsi al futuro concorso.

