Con l’accensione dell’albero di Piazza del Comune parte ufficialmente “Armonie di Natale” il programma di animazioni e iniziative ideato dal comune di Cremona con il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia.

Dal 29 novembre al 6 gennaio 2026 dove la magia del Natale incontra l’incanto della nostra città luci, shopping, attrazioni, presepi e mercatini in diverse location del centro storico, dalla biblioteca passando per i giardini di piazza Roma, piazza del comune, il teatro Ponchielli e l’auditorium del museo del violino.

Il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, l’assessore Luca Zanacchi e Eugenio Marchesi delle botteghe del centro hanno salutato la cittadinanza e dato ufficialmente il via alle celebrazioni. Assessore Zanacchi: ” Fino al 6 gennaio avremo attività di intrattenimento nel fine settimana in tutto il centro storico e le luminarie che in questi giorni sono state completate dopo l’anteprima della festa del torrone. Aspettiamo visitatori, turisti e cittadini per godersi il Natale a Cremona”.

Sono 17 i metri del grande albero di Natale la cui accensione è stata accompagnata dai canti del Coro Stecchino d’Oro che fa parte della “Galassia dei Cori” dell’Antoniano di Bologna. I giovanissimi coristi, hanno intonato le classiche melodie del periodo e brani tratti dal “Piccolo Coro Mariele Ventre di Bologna” fin dalle 15.30 attraversando le vie e le piazze della città.

