29 Nov 2025 Juvi, un buon primo tempo
poi l’Urania ribalta la partita
29 Nov 2025 Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia:
successo per l'open day
29 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione, ma
fugge. Oliver scomparso da un mese
29 Nov 2025 L'europarlamentare Vivaldini:
"Cremona cruciale per agricoltura"
29 Nov 2025 Nel parco del Morbasco
levriero uccide barboncino
L'albero di Natale illumina
Piazza del Comune

L'albero di Natale in piazza del Comune

Con l’accensione dell’albero di Piazza del Comune parte ufficialmente “Armonie di Natale” il programma di animazioni e iniziative ideato dal comune di Cremona con il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia.

Dal 29 novembre al 6 gennaio 2026 dove la magia del Natale incontra l’incanto della nostra città luci, shopping, attrazioni, presepi e mercatini in diverse location del centro storico, dalla biblioteca passando per i giardini di piazza Roma, piazza del comune, il teatro Ponchielli e l’auditorium del museo del violino.

Il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, l’assessore Luca Zanacchi e Eugenio Marchesi delle botteghe del centro hanno salutato la cittadinanza e dato ufficialmente il via alle celebrazioni. Assessore Zanacchi: ” Fino al 6 gennaio avremo attività di intrattenimento nel fine settimana in tutto il centro storico e le luminarie che in questi giorni sono state completate dopo l’anteprima della festa del torrone. Aspettiamo visitatori, turisti e cittadini per godersi il Natale a Cremona”.

Sono 17 i metri del grande albero di Natale la cui accensione è stata accompagnata dai canti del Coro Stecchino d’Oro che fa parte della “Galassia dei Cori” dell’Antoniano di Bologna. I giovanissimi coristi, hanno intonato le classiche melodie del periodo e brani tratti dal “Piccolo Coro Mariele Ventre di Bologna” fin dalle 15.30 attraversando le vie e le piazze della città.

