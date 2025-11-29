Nel pomeriggio di sabato, nel parco del Morbasco a Cremona, un barboncino di nove anni è stato ucciso da un altro cane davanti a numerosi passanti. L’aggressione è avvenuta poco prima delle ore 16:00 nella zona del centro CR2 Sinapsi.

La proprietaria del barboncino, una donna di 63 anni, sotto shock, è stata trasportata in ospedale in codice giallo dalla Croce Verde. Sul posto gli agenti della Polizia locale hanno ricostruito i fatti raccogliendo dichiarazioni dei diversi testimoni presenti.

Secondo una prima ricostruzione, una donna stava passeggiando con tre cani, solo uno al guinzaglio, quando uno dei due liberi (presumibilmente un levriero russo borzoi) si sarebbe lanciato all’inseguimento del barboncino, colpendolo alla gola e uccidendolo.

Vano il tentativo di salvare l’animale: portato d’urgenza in clinica veterinaria, all’arrivo era già privo di vita.

Il barboncino è una razza di piccola taglia, docile e socievole, fisicamente più delicata e quindi vulnerabile ad attacchi di cani più grandi. Il levriero russo (borzoi), invece, è un cane di grande taglia, originariamente selezionato per la caccia alla selvaggina veloce, caratterizzato da scatto rapido e forte impulso all’inseguimento. Queste differenze hanno purtroppo reso l’aggressione particolarmente violenta e senza possibilità di difesa per il barboncino.

