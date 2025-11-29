Ultime News

29 Nov 2025 Juvi, un buon primo tempo
poi l’Urania ribalta la partita
29 Nov 2025 Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia:
successo per l'open day
29 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione, ma
fugge. Oliver scomparso da un mese
29 Nov 2025 L'europarlamentare Vivaldini:
"Cremona cruciale per agricoltura"
29 Nov 2025 Nel parco del Morbasco
levriero uccide barboncino
Video Pillole

Salute Magazine – 29/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Talassemia, nuove frontiere terapeutiche
– EGPA, un libro bianco dà voce ai pazienti
– CAR-T, un nuovo standard di cura per i tumori del sangue
– Amiloidosi Cardiaca, verso un percorso nazionale per la diagnosi precoce
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...