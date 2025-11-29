Schifani “Restituiamo Castello Utveggio alla città di Palermo e ai siciliani”





PALERMO (ITALPRESS) – "Oggi è una giornata importante per la città di Palermo e per i siciliani: restituiamo loro la fruizione di un immobile storico bellissimo. Castello Utveggio è il nostro orgoglio: abbiamo proseguito il lavoro di Musumeci, che già aveva portato i lavori sull'efficientamento energetico". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia per il completamento dei lavori di restauro di Castello Utveggio a Palermo. "Lo apriremo al pubblico gratuitamente alle scuole e poi sarà sede di convegnistica internazionale – continua Schifani – Rimarrà un nostro forte controllo sulla funzione e sulla gestione, ma anche sull'igiene sulla tutela ambiente. Anche l'assessorato regionale al Territorio e Amat ci hanno una mano, ringrazio pure il sindaco per la collaborazione: è un esperimento che sono convinto consentirà a Palermo di ospitare grandi eventi e convegni di carattere internazionale. Siamo al centro del Mediterraneo, facciamo in modo di esserlo anche sotto il profilo organizzativo del dibattito".

