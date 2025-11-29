La Prefettura, nell’ambito delle proprie competenze in materia di sicurezza stradale, che si esprimono anche attraverso l’intensa attività dell’Osservatorio Provinciale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sull’incidentalità stradale, impegnato insieme alle Forze di Polizia e con le Polizie Locali nell’analisi delle principali criticità attinenti alla rete stradale provinciale, nonché attraverso le riunioni del Comitato Operativo Viabilità (COV) e il costante dialogo con tutti i soggetti coinvolti nel sistema viario, persegue il percorso di prevenzione e sensibilizzazione rivolto alla comunità provinciale.

È proprio in questa cornice che la Prefettura ha ritenuto opportuno promuovere – d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con il supporto dei Lions Club di Casalmaggiore e di Sabbioneta Nova Civitas – un’iniziativa formativa rivolta alle giovani generazioni e, in particolare agli studenti

di diversi Istituti Scolastici Superiori della Provincia, al Teatro Monteverdi di Cremona.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Sezione di Polizia Stradale di Cremona, è anche occasione per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita o riportato gravi lesioni a seguito di sinistri stradali e per esprimere vicinanza ai loro familiari, al fine di sensibilizzare i più giovani, e più in

generale tutti gli utenti della strada, sugli effetti, troppo spesso drammatici, che derivano dal mancato rispetto del Codice della Strada, in concomitanza con la ricorrenza, lo scorso 16 novembre, della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, istituita dalla legge 29 dicembre 2017, n. 227.

L’iniziativa prevede l’interpretazione, da parte dell’attore Daniele Goldoni, del monologo “On the road”, un’opera che affronta con intensità narrativa e taglio realistico i temi del rischio, della responsabilità e della fragilità umana. Diversamente dalle attività frontali di educazione stradale e alla semplice trasmissione di regole, lo spettacolo rappresenta uno strumento particolarmente efficace per coinvolgere i ragazzi, poiché utilizza il linguaggio teatrale – diretto, emotivo e immediato – per stimolare riflessioni profonde sul valore della vita, sulle conseguenze delle scelte compiute alla guida e sul ruolo di ciascuno nella prevenzione degli incidenti.

Il Prefetto Antonio Giannelli ribadisce come la sicurezza stradale resti una priorità costante della Prefettura, impegnata a promuovere, con continuità e determinazione, una cultura della prevenzione che coinvolga anche le giovani generazioni, affinché possano crescere come cittadini responsabili e protagonisti di una mobilità sicura e sostenibile.

