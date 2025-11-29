Ultime News

29 Nov 2025 Juvi, un buon primo tempo
poi l’Urania ribalta la partita
29 Nov 2025 Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia:
successo per l'open day
29 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione, ma
fugge. Oliver scomparso da un mese
29 Nov 2025 L'europarlamentare Vivaldini:
"Cremona cruciale per agricoltura"
29 Nov 2025 Nel parco del Morbasco
levriero uccide barboncino
Video Pillole

Sud, Sbarra “Costruire condizioni favorevoli ai giovani”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Ai giovani bisogna assicurare la libertà di andare, ma anche il diritto di restare e di ritornare. Bisogna concentrare un potente intervento sulle competenze, investire sulla formazione, sulle conoscenze, sulle politiche attive e creare le condizioni perché sia frenata questa azione di mobilità dal Sud verso altre del verso altre aree del paese e dell’Europa. Quindi costruire condizioni favorevoli per i giovani, attraverso investimenti e politiche industriale”. Così Luigi Sbarra, Sottosegretario alle politiche del Sud, a margine del convegno “Connessioni mediterranee”, a Reggio Calabria.
xd6/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...