Fiere Zootecniche: vince
Fantasy Darsena dal Piemonte
Arriva dal Piemonte la Supreme Champion dell’edizione 2025 delle Fiere Zootecniche di Cremona. Si tratta di Fantasy Darsena, una esemplare di Frisona Italiana della società agricola Oitana Guido ed Ezio di Scalenghe, provincia di Torino. È stata premiata in chiusura di un pomeriggio ricco di emozioni, che ha visto tutte le campionesse di categoria sfidarsi in uno show dal sapore internazionale.
Per quanto riguarda le manze, la campionessa suprema è invece Vani Dua Lipa: l’animale è stato presentato dalla Vanifarm di Riccardo Vaninetti, di Cosio Valtellino (provincia di Sondrio). Si tratta in questo caso di una vacca di razza bruna.
Tanti i riconoscimenti assegnati nella giornata finale di sabato: tra questi anche il premio Quaini-Bosio: a ricevere la targa in memoria dei due storici agricoltori Peppo e Gianluigi è stato il cremonese Roberto Landriscina.
Venerdì invece ad aggiudicarsi la Targa Balestreri 2025, premiazione promossa dall’Associazione Nazionale Giovani allevatori (ANGA) sono stati Alessandro e Vittorio Gaboardi dell’Azienda Agricola La Cigolina per essersi distinti nella produzione di carne wagyu di alta qualità.