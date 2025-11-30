Integration stay a Malta per ventitré alunni delle classi terze e quarte degli indirizzi Turismo e Grafica e comunicazione dell’I.I.S. “L. Einaudi”. Il soggiorno si è svolto da domenica 23 a sabato 29 novembre, con volo Ryanair da e per Milano Malpensa.

Il progetto, curato dalla docente referente Annalisa Prisco, ha consentito agli allievi di trascorrere una settimana nel paese anglofono, con le insegnanti Michela Balzarini ed Annamaria Sabatino.

I giovani hanno approfondito la conoscenza dell’inglese, grazie alle elezioni con professori madrelingua e visitato La Valletta, Mdina, Rabat ed effettuato una mini crociera. Non sono mancati i momenti di puro svago all‘acquario ed al bowling e la serata karaoke.

“I ragazzi sono entusiasti: hanno potuto studiare, divertirsi e conoscere le bellezze del posto. È stato impegnativo, ma ne è davvero valsa la pena”, ha detto la prof Sabatino.

“Trascorrere un periodo abbastanza lungo lontano da casa fa crescere. Penso che i partecipanti siano tornati arricchiti sia sul piano linguistico che su quello umano”, ha aggiunto la prof Prisco.

© Riproduzione riservata