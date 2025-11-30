Un appuntamento diventato ormai tradizionale in questo periodo dell’anno: è stato presentato il Calendario APOM 2026, giunto alla 17a edizione. Il Calendario APOM 2026 vuole dare rilievo a una particolare forma artistica rappresentata dall’arte effimera dei Madonnari.

Un’arte popolare di immediata empatia e di emozioni condivise che prende vita nel nuovo calendario grazie alle opere delle Madonnare Michela Bogoni, Mariangela Cappa, Ketty Grossi, Simona Lanfredi Sofia, Valentina Sforzini, Michela Vicini e Ornella Zaffanelli. Da anni queste artiste impreziosiscono l’incontro Nazionale dei Madonnari che si tiene a Grazie di Curtatone. Da parte di APOM il ringraziamento al Comune di Curtatone, del Museo dei Madonnari di Grazie e alla Prof.ssa Paola Artoni, Direttrice del Museo. Un ringraziamento anche ai Comuni di Cremona e Curtatone per aver concesso il Patrocinio.

Il Calendario, distribuito a fine presentazione, nei prossimi giorni sarà spedito agli oltre 1800 sostenitori che in questi anni con la loro generosità hanno supportato le attività. Potrà inoltre, dall’11 dicembre, essere ritirato presso la sede Apom e presso la Tipografia Fantigrafica.

