Un omaggio al grande uomo e calciatore che è stato Gianluca Vialli: nell’ambito della terza edizione di “Stradivari per Vialli” è andato in scena all’Auditorium Arvedi del Museo dei Violino di Cremona il concerto dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano, diretta dal Maestro Mauro Ivano Benaglia.

Durante la serata il violinista Lorenzo Meraviglia ha alternato l’utilizzo del famoso violino Omobono Stradivari del 1730 “Accademia” normalmente in uso all’orchestra milanese, a quello conservato e custodito presso il Museo del Violino, costruito da Antonio Stradivari del 1727 “Vesuvio” per una eccezionale quanto rara e unica interpretazione.

Da parte dell’organizzazione dell’evento, infatti, c’è la piena riconoscenza a Vialli per aver contribuito, anche economicamente, al rientro in Italia nel 2005, del preziosissimo violino Antonio Stradivari “Vesuvio” lasciato in eredità dal violinista Remo Lauricella – musicista della London Simphony Orchestra – al Comune di Cremona affinché fosse suonato da giovani violinisti italiani di talento.

Il Concerto cremonese ha avuto un’anteprima a Milano martedì 25 novembre nella splendida cornice della Sala d’Oro della Società del Giardino mentre in “replica” straordinaria, anche a fronte delle numerose richieste, si potrà riascoltare con l’aggiunta partecipazione della Schola Cantorum “Ars Nova” martedì 8 dicembre presso la Chiesa di San Genesio a Dairago (MI).

L’evento, fortemente voluta dalla famiglia Vialli presente in Auditorium, è organizzato con il Patrocinio della Presidenza della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso, dell’Assessore con delega a turismo, espressività giovanile e associazionismo del Comune di Cremona Luca Burgazzi.

