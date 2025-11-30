Ultime News

30 Nov 2025 L'arte effimera delle Madonnare
nel calendario APOM 2026
30 Nov 2025 Ritardi treni, Virgilio e Pasquali
chiedono incontro a Trenord
30 Nov 2025 Cremona e l’università: rendere
priorità comune una scelta vincente
30 Nov 2025 Donne a servizio dell'arte
Incontro su Maria Luisa Gatti Perer
30 Nov 2025 The Voice of Stradivari, il cd
presentato in auditorium Arvedi
Video Pillole

Tg Ambiente – 30/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Comunità energetiche: rimodulati i fondi, restano 795,5 milioni
– Italgas punta sulla decarbonizzazione delle reti
– “Arte Circolare”, alla Triennale di Milano un progetto di Conai
– CDC Studio, plastica green dagli scarti dell’industria tessile
