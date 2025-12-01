Per rendere omaggio a Ugo Tognazzi, cremonese “doc”, la presidenza della Commissione Cultura della Camera dei deputati ha organizzato un evento che si terrà il 5 dicembre alle 17,30 nell’aula dei Gruppi parlamentari in via di Campo Marzio. Anche Roma, con questa iniziativa, celebra un’icona del cinema italiano e internazionale e il 50° anniversario del film “Amici Miei”.

A Cremona, città Natale dell’attore, è ancora in corso una mostra dedicata proprio all’iconica pellicola inserita a pieno nella storia del cinema italiano. Fino al 16 novembre è allestita in Sala degli Alabardieri di Palazzo Comunale. Il progetto, del curatore d’arte Marco Dionisi Carducci, offre l’opportunità di far vedere al pubblico fotografie, documenti originali, materiale audiovisivo, anche con la collaborazione della famiglia Tognazzi.

“La mostra” come spiega Dionisi, “celebra i cinquant’anni di un capolavoro firmato Pietro Germi (sua l’idea), Pinelli, Benvenuti e De Bernardi, straordinari sceneggiatori del nostro cinema, con la maestria alla regia di uno dei fondatori della commedia all’italiana, Mario Monicelli.

Amici miei rappresenta, con amarezza e un velo di sana e necessaria malinconia, l’affresco di una generazione annoiata e mai realmente adulta, che affoga la propria monotonia della provincia italiana nell’arte della farsa, ‘le zingarate’. E’ l’esordio cinematografico della “supercazzola”, vocabolo entrato nella Treccani da gennaio 2025, ma anche l’ingresso sul grande schermo della comicità toscana”.

