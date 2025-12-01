Ultime News

1 Dic 2025 Le pagelle di Bologna-Cremo:
Vardy e Baschirotto dominanti
1 Dic 2025 Cremonese super, impresa
sul campo del Bologna: 1-3
1 Dic 2025 Uscire da Reindustria? Bergamaschi
e Virgilio: "Riflessione in atto"
1 Dic 2025 Sesso con minori adescate in chat
Casalasco a processo ad Ancona
1 Dic 2025 Settore manifatturiero, +1,4%
a Cremona nel terzo trimestre 2025
L'undici iniziale scelto da Nicola

AUDERO 6,5 – Compie due grandi interventi su Dominguez e Castro.

TERRACCIANO 6,5 – A tratti insuperabile, sfiora anche il gol nel finale.

BASCHIROTTO 7,5 – Un muro. Domina in ogni singolo duello con Castro. Chissà, magari il CT Gattuso ci farà un pensierino.

BIANCHETTI 7 – È vero, procura il rigore per il Bologna. Ma due dei tre gol della Cremo nascono dalla sua straordinaria visione di gioco.

BARBIERI 7 – Corre per 90 minuti, senza abbassare la qualità.

PAYERO 7,5 – Gol, palo colpito. Strepitoso anche nei singoli episodi.

BONDO 6,5 – Lotta su ogni pallone, e spesso vince lui.

VANDEPUTTE 6,5 – Dinamico e tecnico come sempre, riesce a ripetersi anche quando si alza il livello.

PEZZELLA 6,5 – Il suo rientro garantisce una maggiore copertura difensiva. Essenziale.

BONAZZOLI 7 – Con Vardy si trova a meraviglia. Tiene palla e la gioca con qualità e intelligenza.

VARDY 8 – Si prende la scena del Dall’Ara grazie a una prova pazzesca. Sigla la sua prima doppietta in grigiorosso.

GRASSI 6,5 – Gestisce con intelligenza i palloni nell’ultima mezz’ora.

SANABRIA sv

ZERBIN sv

FOLINO sv

Simone Guarnaccia – inviato a Bologna

