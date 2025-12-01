Le pagelle di Bologna-Cremo:
Vardy e Baschirotto dominanti
AUDERO 6,5 – Compie due grandi interventi su Dominguez e Castro.
TERRACCIANO 6,5 – A tratti insuperabile, sfiora anche il gol nel finale.
BASCHIROTTO 7,5 – Un muro. Domina in ogni singolo duello con Castro. Chissà, magari il CT Gattuso ci farà un pensierino.
BIANCHETTI 7 – È vero, procura il rigore per il Bologna. Ma due dei tre gol della Cremo nascono dalla sua straordinaria visione di gioco.
BARBIERI 7 – Corre per 90 minuti, senza abbassare la qualità.
PAYERO 7,5 – Gol, palo colpito. Strepitoso anche nei singoli episodi.
BONDO 6,5 – Lotta su ogni pallone, e spesso vince lui.
VANDEPUTTE 6,5 – Dinamico e tecnico come sempre, riesce a ripetersi anche quando si alza il livello.
PEZZELLA 6,5 – Il suo rientro garantisce una maggiore copertura difensiva. Essenziale.
BONAZZOLI 7 – Con Vardy si trova a meraviglia. Tiene palla e la gioca con qualità e intelligenza.
VARDY 8 – Si prende la scena del Dall’Ara grazie a una prova pazzesca. Sigla la sua prima doppietta in grigiorosso.
GRASSI 6,5 – Gestisce con intelligenza i palloni nell’ultima mezz’ora.
SANABRIA sv
ZERBIN sv
FOLINO sv
Simone Guarnaccia – inviato a Bologna