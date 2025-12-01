L’analisi congiunturale del Servizio Promozione e Informazione Economica della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, relativa al terzo trimestre 2025, conferma una generale ripresa manifatturiera regionale. Le province di Pavia (al secondo posto nella classifica lombarda) e Mantova (al quarto posto) mostrano una crescita della produzione più robusta e dinamica, contribuendo in modo significativo al dato positivo dei nostri tre territori. La provincia di Cremona (nono posto in classifica) consolida anch’essa la sua crescita, sebbene in modo più contenuto, grazie alla solida performance dell’export.

“Nel terzo trimestre del 2025, i tre territori di Cremona, Mantova e Pavia, mostrano segnali di ripresa, in continuità con la tendenza positiva già emersa nei precedenti mesi dell’anno” – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, Gian Domenico Auricchio – “Nonostante le difficoltà tipiche dei mesi estivi, dovute alle chiusure e diminuzione di produzione tipici del periodo, le imprese del nostro territorio hanno continuato a fronteggiare le sfide economiche in modo proattivo. Tuttavia, le difficoltà del settore industriale, unite alla persistente incertezza del quadro economico internazionale, alimentano un clima di cautela tra gli imprenditori, che si riflette anche nelle aspettative per i mesi a venire. Per adattarsi e resistere alle sfide globali, come il rallentamento del commercio internazionale e il perdurare delle tensioni geopolitiche, risulta fondamentale una accelerazione sui processi di transizione digitale e di rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione.

“L’Ente camerale, consapevole di queste sfide, continua a supportare attivamente le imprese del nostro territorio, promuovendo iniziative volte a potenziare la competitività, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. In sinergia con il sistema camerale lombardo, prosegue infatti il sostegno all’internazionalizzazione e alla crescita, cercando di offrire gli strumenti necessari per affrontare al meglio le difficoltà attuali e cogliere le opportunità di un futuro incerto, ma ricco di potenzialità.”

Il settore manifatturiero di Cremona ha chiuso il terzo trimestre 2025 con una crescita della produzione del +1,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo andamento è stato fortemente sostenuto da una notevole ripresa degli ordini esteri (+10,5%) e degli ordini interni (+3,2%), che hanno portato il fatturato totale a segnare un incremento del +0,3%. Per quanto riguarda le aspettative per il quarto trimestre 2025, gli imprenditori cremonesi manifestano un sentiment prevalentemente positivo. Le previsioni indicano una crescita per tutti i principali indicatori: produzione, fatturato, domanda interna, domanda estera ed occupazione.

Anche il comparto artigianale registra un aumento tendenziale della produzione del +1,2% e un segno più per il fatturato (+2,6%). Tuttavia, il settore mostra segnali di sofferenza negli ordinativi totali (-0,6%) e nell’occupazione (-0,7%). Le aspettative degli artigiani per il quarto trimestre 2025 sono, al contrario, prevalentemente di incertezza, con valori negativi attesi per tutti i principali indicatori economici.

