1 Dic 2025 Le pagelle di Bologna-Cremo:
Vardy e Baschirotto dominanti
1 Dic 2025 Cremonese super, impresa
sul campo del Bologna: 1-3
1 Dic 2025 Uscire da Reindustria? Bergamaschi
e Virgilio: "Riflessione in atto"
1 Dic 2025 Sesso con minori adescate in chat
Casalasco a processo ad Ancona
1 Dic 2025 Settore manifatturiero, +1,4%
a Cremona nel terzo trimestre 2025
Tajani “Più dei dazi mi preoccupa il rapporto euro-dollaro”

MILANO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda l’export negli Stati Uniti mi preoccupa, più del 15% di dazi, il rapporto euro dollaro. Se il dollaro continua a decrescere, noi avremo delle difficoltà. Per questo bisogna abbassare il costo del denaro e bisogna fare un quantitative easing, cioè comprare da parte della Banca centrale europea titoli di Stato per avere più liquidità sul mercato e quindi abbassare il valore dell’euro, perché il nostro prodotto possa essere più competitivo quando viene esportato nel mercato americano”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
