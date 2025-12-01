Video Pillole
Tg News – 1/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mosca: “Dalla Nato parole irresponsabili, mina sforzi di pace”
– Meloni: “L’Università di Bologna lede i doveri costituzionali”
– Draghi: “Ue adotti IA su larga scala o sarà stagnazione”
– Emma Bonino trasferita al San Filippo Neri di Roma
– Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis
– Maturità, Valditara “Chi rifiuta l’orale ripete l’anno”
– Qualità della vita, Trento al top, fanalino Reggio Calabria
– Alpitour contro la violenza sulle donne, panchine rosse nelle sedi
– Previsioni 3B Meteo 2 Dicembre
