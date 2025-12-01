Video Pillole
Tg Sport – 1/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano
– Il Napoli batte la Roma e vola in testa, vince anche l’Inter
– Palladino mette in crisi la Fiorentina, Il Lecce vince col Toro
– Straordinario Verstappen in Qatar, Ferrari ancora lontanissime
– La Barba al Palo – A Torino lo chiamano Caro Lucio

