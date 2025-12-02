L’Accd, Associazione Cura del Dolore, ha consegnato due borse di studio a studenti meritevoli, un riconoscimento importante che traduce in azione concreta il diritto allo studio.

Le borse sono state assegnate a due studenti con disabilità: Sebastian Ioanna Balasete di Cremona e Gadja Denis Eusebiu di Casalbuttano. Presenti, alla cerimonia di consegna, il sindaco Andrea Virgilio e l’assessore Luca Zanacchi, oltre ai membri del consiglio dell’ACCD.

È stato il presidente dell’associazione, Antonio Auricchio, a invitare i due ragazzi a proseguire negli studi con la stessa forza e tenacia dimostrate finora, raccontando anche come sia nata l’idea delle borse di studio.

“Questa è la dimostrazione che il nostro Lino Maestroni era una persona che capiva tante cose, anche in tempi antesignani” ha spiegato il presidente Auricchio. “Come testamento ha lasciato scritto che ogni anno devono essere consegnate almeno due borse di studio, con un importo importante, a studenti con disabilità che credono nello studio e si impegnano con costanza per portare avanti il loro percorso.

Anche quest’anno abbiamo due persone straordinarie che, nonostante la disabilità fisica, sono dotate di grandissime capacità cognitive. Due persone che non si sono arrese e hanno continuato il loro cammino di vita: la conoscenza apre la mente e aiuta ad affrontare le sfide più dure. Sono molto contento oggi di premiare questi due ragazzi.”

Silvia Galli

© Riproduzione riservata