Alis, Grimaldi “Vogliamo costruire dialogo pubblico-privato”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto felici ed orgogliosi del lavoro della nostra associazione: 2450 soci, oltre 150 miliardi di fatturato aggregato, ma soprattutto quasi 500 mila persone che rappresentiamo, uomini e donne straordinari che tutti i giorni fanno la differenza per il nostro paese”. Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente di Alis, aprendo l’assemblea generale dell’associazione del comparto logistico. “Questo, per noi, è stato un anno straordinario, con una crescita in termini di rappresentanza e rappresentatività – ha aggiunto Grimaldi -, abbiamo avuto nuovi ingressi come Enav, Trenitalia, senza dimenticare Ita e Leonardo, 4 ingressi strategici, di grandissima importanza che testimoniano la volontà di costruire un dialogo tra pubblico e privato, e di quanto fa la nostra associazione non solo nell’interesse dell’impresa, ma soprattutto dei lavoratori e del sistema paese”.

