Cracolici “Mozione di sfiducia a Schifani atto politico”

PALERMO (ITALPRESS) – “La mozione di sfiducia è un atto politico che facciamo nei confronti di un presidente che dimostra di essere inadeguato rispetto alla condizione di degrado che si sta diffondendo in tutta la macchina della Regione Siciliana”. Così il deputato regionale e presidente della Commissione antimafia, Antonello Cracolici del PD, a margine dell’esame della mozione di sfiducia nei confronti del presidente Renato Schifani.

