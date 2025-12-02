Ultime News

2 Dic 2025 Abusi sulle pazienti: per Sgroi
chiesto processo anche a Bergamo
2 Dic 2025 Caso Pedrabissi: banca mobilitata
dopo denuncia contro la funzionaria
2 Dic 2025 "Il Genio di Caravaggio", incontro
con Marco Bona Castellotti
2 Dic 2025 Eredità contesa: per badante
e marito condanna definitiva
2 Dic 2025 Accd, borse di studio
a studenti con disabilità
Video Pillole

Cracolici “Mozione di sfiducia a Schifani atto politico”

PALERMO (ITALPRESS) – “La mozione di sfiducia è un atto politico che facciamo nei confronti di un presidente che dimostra di essere inadeguato rispetto alla condizione di degrado che si sta diffondendo in tutta la macchina della Regione Siciliana”. Così il deputato regionale e presidente della Commissione antimafia, Antonello Cracolici del PD, a margine dell’esame della mozione di sfiducia nei confronti del presidente Renato Schifani.

