Vincere contro una squadra reduce da dodici risultati utili consecutivi sembrava un’impresa impossibile. Non per questa Cremonese, che supera 3-1 il Bologna e si regala una notte da sogno al Dall’Ara.

I padroni di casa provano subito a fare la voce grossa con Orsolini, che dopo due minuti colpisce un palo con un tiro a giro. La Cremo però è più che in partita, e dopo aver sfiorato il vantaggio con Vardy, lo trova con Payero: lancio illuminante di capitan Bianchetti, il centrocampista argentino con un tocco da bomber di razza batte Ravaglia e trova il suo primo gol in grigiorosso. I ragazzi di Nicola però non si accontentano, insistono e trovano il 2-0 poco dopo, al minuto 35: Bonazzoli sfrutta un errore di Casale e serve in profondità Jamie Vardy che col destro la mette sotto alle gambe del portiere rossoblù. Nel finale di primo tempo però, il Bologna la riapre dal dischetto per un tocco di mano di Bianchetti. Orsolini è freddo e riaccende l’entusiasmo del Dall’Ara.

Carica che dura poco, perché nella ripresa la Cremonese rientra in campo ancor più convinta di poter vincere la partita e mette subito le cose in chiaro. Bianchetti pesca Barbieri con un passaggio alto, cross teso di prima intenzione e al centro dell’area non può non farsi trovare pronto un campione eterno come Jamie Vardy, che anticipa Ravaglia e mette dentro il 3-1, il suo quarto timbro in grigiorosso. Rischia di trovare la doppietta personale anche Payero, ma il palo gli nega la gioia. Un legno lo colpisce anche il Bologna, con la deviazione sfortunata di Baschirotto. La chance più grande per chiuderla capita però sui piedi di Terracciano, che a porta spalancata mette alto.

Poco male, perché la Cremonese riesce comunque a ottenere una vittoria sensazionale, che sul campo del Bologna mancava da oltre 37 anni. Grigiorossi ora a quota 17 punti, in attesa dello scontro diretto di domenica con il Lecce.

Simone Guarnaccia – inviato a Bologna

© Riproduzione riservata