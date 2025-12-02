Donzelli “L’Italia grazie al governo Meloni è sempre più forte”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Istat certifica che sale ancora una volta l’occupazione in Italia e crolla la disoccupazione”. Lo ha affermato il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Atreju 2025, ai giardini di Castel Sant’Angelo. “L’Italia grazie al governo Meloni è sempre più forte, ne parleremo ad Atreju, oltre a tutti i dibattiti di principale attualità”, ha continuato Donzelli, ricordando ci saranno anche momenti dedicati alla cultura, agli spettacoli e alla musica: “Sarà una grande occasione, come sempre, aperta a tutti i cittadini”.

