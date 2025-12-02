Ultime News

2 Dic 2025 Raddoppio, Forattini in Parlamento:
"Il governo chiarisca"
2 Dic 2025 Sciopero logistica a Sesto,
interviene la prefettura
2 Dic 2025 Lavoro, 190 opportunità
nei CPI questa settimana
2 Dic 2025 StradivariFestival: Yuki Serino,
concerto ispirato all'agenda Onu
2 Dic 2025 Vardy sempre più decisivo: gol
e giocate in risposta agli scettici
Video Pillole

Donzelli “L’Italia grazie al governo Meloni è sempre più forte”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Istat certifica che sale ancora una volta l’occupazione in Italia e crolla la disoccupazione”. Lo ha affermato il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Atreju 2025, ai giardini di Castel Sant’Angelo. “L’Italia grazie al governo Meloni è sempre più forte, ne parleremo ad Atreju, oltre a tutti i dibattiti di principale attualità”, ha continuato Donzelli, ricordando ci saranno anche momenti dedicati alla cultura, agli spettacoli e alla musica: “Sarà una grande occasione, come sempre, aperta a tutti i cittadini”.

xl5/sat/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...