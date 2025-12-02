Ultime News

2 Dic 2025 Raddoppio, Forattini in Parlamento:
"Il governo chiarisca"
2 Dic 2025 Sciopero logistica a Sesto,
interviene la prefettura
2 Dic 2025 Lavoro, 190 opportunità
nei CPI questa settimana
2 Dic 2025 StradivariFestival: Yuki Serino,
concerto ispirato all'agenda Onu
2 Dic 2025 Vardy sempre più decisivo: gol
e giocate in risposta agli scettici
I lavoratori dell’ex Ilva occupano l’autostrada A10, Genova bloccata

GENOVA (ITALPRESS) – I lavoratori dell’ex Ilva di Genova hanno occupato l’autostrada A10 entrando dal casello di Genova Aeroporto con il traffico ancora aperto. Nessuna resistenza da parte delle forze dell’ordine. Momenti di tensione con un camionista in rotta di collisione con i manifestanti. Con la pala meccanica della fabbrica, i lavoratori si sono poi diretti verso ponte San Giorgio e al casello di Genova Ovest. La città è di fatto tagliata in due.

