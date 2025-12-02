I lavoratori dell’ex Ilva occupano l’autostrada A10, Genova bloccata

GENOVA (ITALPRESS) – I lavoratori dell’ex Ilva di Genova hanno occupato l’autostrada A10 entrando dal casello di Genova Aeroporto con il traffico ancora aperto. Nessuna resistenza da parte delle forze dell’ordine. Momenti di tensione con un camionista in rotta di collisione con i manifestanti. Con la pala meccanica della fabbrica, i lavoratori si sono poi diretti verso ponte San Giorgio e al casello di Genova Ovest. La città è di fatto tagliata in due.

