Sono 190 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, diffuse questa mattina e disponibili anche sul sito (GUARDA QUI).

Il Centro per l’Impiego di Cremona pubblica 108 offerte, con un’elevata domanda di profili tecnici e sanitari come Oss e Asa per Rsa e strutture per minori.

Tra le altre figure ricercate, anche operai e impiegati nel settore manifatturiero, alimentare e della ristorazione, ma anche addetti amministrativi, contabili, camerieri e cuochi.

Non mancano opportunità per figure specializzate in ingegneria, informatica e progettazione.

47 invece le offerte sul territorio cremasco, anche in questo caso, con un’alta richiesta di operai e impiegati in diversi settori; 10 le offerte di lavoro nel Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, 25 a Soresina.

C’è poi la sezione “Le Altre Opportunità“, contenente le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicate sul nostro sito: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

Sul fronte richiesta, l’agenzia In Job segnala 3 profili, disponibili per un colloquio conoscitivo: un manutentore meccanico, un’impiegata HR amministrazione e un’impiegata contabile.

A proposito di lavoro, mercoledì 3 dicembre, alle ore 9:30, si terrà la presentazione del Rapporto sul Collocamento Mirato della Provincia di Cremona.

L’evento sarà un’occasione per condividere le principali evidenze ed approfondimenti relativi all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel territorio provinciale. I

l convegno si svolgerà presso la Sede Territoriale Regionale – Via Dante n. 136, Cremona.

