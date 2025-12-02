Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della zona palestre del Liceo “Sofonisba Anguissola”, finanziati con fondi PNRR e finalizzati al completamento del miglioramento sismico e dell’adeguamento alle norme antincendio dell’intero complesso scolastico, per un ammontare pari a 2.611.780,12 euro per il progetto e 1.888.935,15 euro per il contratto. I lavori, commissionati dalla Provincia di Cremona, sono stati eseguiti da Centro Padane Engineering Srl.

L’inaugurazione dei locali riqualificati è avvenuta con la presenza della Dirigente Scolastica del Liceo “Anguissola” Paola Premi e del Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani. Durante la breve introduzione in Aula Magna sono intervenuti anche il Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica Giovanni Gagliardi, il Dirigente Ingegner Mattia Guastalli e il Responsabile del Progetto Architetto Massimo Masotti.

La dirigente del Liceo “Anguissola” Paola Premi ha commentato: “Siamo molto emozionati e contenti di poter inaugurare la nuova palestra, che è stata rinnovata completamente e che adesso offre quindi l’opportunità di svolgere l’attività in sicurezza e in modo maggiormente aderente ai criteri di inclusività. Ringraziamo l’Amministrazione Provinciale e i tecnici che hanno seguito con cura nei dettagli l’operazione”.

Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona, ha dichiarato: “E’ stato fatto un investimento importante per rimettere la scuola in sicurezza e per garantire anche degli spazi nuovi, legati in questo caso alle palestre, per gli studenti del liceo. In un istituto storico e importante come l’Anguissola credo si siano ridati degli ambienti ottimali per i ragazzi che ne possono usufruire e beneficiare”.

L’edificio, caratterizzato da una struttura articolata e da una lunga storia costruttiva, comprende un nucleo nobile del XVII secolo affacciato su via Palestro, già residenza della famiglia Araldi Erizzo e acquistato dal Comune nel 1883 per ospitare la Scuola Normale Femminile. Dal 1911 al 1971 sono stati realizzati ampliamenti, seguiti da interventi di manutenzione e adeguamento, fino alla recente riqualificazione resa possibile dal PNRR.

L’intervento concluso ha riguardato circa 1.030 m², comprendenti: palestra piccola e grande, spogliatoi, corpo ovest con servizi igienici, bagni al piano superiore e cortile esterno. Sono stati realizzati adeguamenti antisismici e antincendio, il completo rinnovo degli impianti e una riorganizzazione funzionale degli spazi.

Per migliorare l’accessibilità sono state realizzate una nuova rampa nel cortile del parcheggio e una piattaforma elevatrice per collegare primo e secondo piano nel corpo aule verso via Oberdan.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata